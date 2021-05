Ärger über Corona-Beschränkungen: Andernacher Einzelhändler lassen bei Clemens Hoch Dampf ab

Ab kommenden Dienstag wird aller Voraussicht nach ein Andernacher an der Spitze des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums stehen: Der bisherige Chef der Staatskanzlei, Clemens Hoch, wird dann im Kabinett Dreyer die Leitlinien der Corona-Bekämpfungsstrategie des Landes mitbestimmen. Dirk Lüttichau, der einen Outdoorladen in der Hochstraße betreibt, nahm dies zum Anlass, Hoch zu einem Gespräch mit Andernacher Einzelhändlern einzuladen, die sich in den vergangenen Monaten mit ihren Interessen seitens des Bundes und des Landes nicht ausreichend wahrgenommen fühlten.