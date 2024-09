Plus Thür/Fraukirch Ältestes Wallfahrtskirche in der Eifel: Festakt zum Abschluss der Renovierung der Fraukirch in Thür Von Elvira Bell i Dem Festakt wohnten Pastor Artur Schmitt (rechts außen), Sandra Dietrich-Fuchs, die Vorsitzende der Fraukircher Marienbruderschaft (dritte von rechts), ihr Vorgänger Wolfgang Zäck, MdB Mechthild Heil (Bildmitte), Architekt Reinhold Euskirchen (siebter von links), Verbandsgemeindebürgermeister Jörg Lempertz, Lukas Ellerich, der Bürgermeister von Thür sowie weitere Gäste bei. Diplom Ingenieur Architekt Thomas von der Stein vom Bistum Trier (Abteilung Bau) hatte die Fraukirch am Tag vor der offiziellen Feier in Augenschein genommen. Foto: Elvira Bell Die ältesten Wallfahrtskirchen in der Eifel, die Fraukirch, ist für rund 500 000 Euro saniert worden. Im Beisein vieler Ehrengäste wurde der Abschluss der Außenrenovierung nun gefeiert. Lesezeit: 4 Minuten

Es gibt viele Menschen, die sich mit großem Engagement für den Erhalt der Muttergottes geweihten Fraukirch, die zu einer der ältesten Wallfahrtskirchen in der Eifel zählt, einsetzen. In freier Feldflur gelegen, zieht das kleine Gotteshaus seit Jahrhunderten Pilger an. Festliches Orgelspiel und festlicher Gesang erklangen kürzlich in der Anfang des ...