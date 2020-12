Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 11:47 Uhr

Mayen

Adventsmarkt in der Genovevaburg fällt aus – Kerze auf Goloturm wird leuchten

Corona macht leider auch vor der Vorweihnachtszeit nicht halt: Der Adventsmarkt in der Genovevaburg kann aufgrund der geltenden 12. Corona-Bekämpfungsverordnung nicht stattfinden. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen und auch Spezialmärkte, sind derzeit nicht erlaubt. Die notwendigen Abstände an den Ständen in der Genovevaburg könnten ohnehin nur schwerlich eingehalten werden. Auch das gemütliche, aber vor allem enge Beisammenstehen beim Entzünden der größten Kerze und dem offiziellen Startschuss des Marktes ist in Zeiten einer Pandemie nur schwer vorstellbar.