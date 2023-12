Plus Münstermaifeld-Mörz Advent auf dem Maifeld: Künstlerdorf Mörz empfängt Gäste mit besonderem Weihnachtszauber Die Gemeinschaft des Künstlerdorfes Mörz hatte den Weihnachtsmarkt für zwei Veranstaltungstage bestens organisiert und sogar zu einer Andacht in die nahe Kapelle eingeladen.

Der Wunsch zu einem trockenen Wetter wurde allerdings erst am Sonntag erfüllt. Am Samstag, dem ersten Veranstaltungstag, fiel immer wieder Regen, was aber die gute Laune der Ausrichter nicht schmälerte. Die Marktleiter Robert Kasper und Ralph Ballhausen, welche die Leitung des Marktes von Robert Posteuka übernommen hatten, zeigten sich geduldig ...