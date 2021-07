Nach den pandemiebedingten monatelangen Schließungen schmerzen Gewerbetreibende die Auswirkungen der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal umso mehr – so auch den Mendiger Achim Wölwer. Die Trümmer seiner beruflichen Existenz liegen auf einem großen Müllhaufen vor seinem Friseursalon in der Poststraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler.