Ettringen/Kreis MYK

Auch wenn im Normalfall die Feuerwehr mitalarmiert wird, so war es doch ein sehr realitätsnahes, spektakuläres Übungsszenario: Unter der Leitung von Nico Syré hat die an den DRK-Ortsverein Ettringen angebundene Bergwacht einen in Not geratenen jungen Mann gerettet. Die Übung sah vor, dass der Mountainbiker aus Ettringen im Bereich des Kottenheimer Winnfeld in unwegsamem Gelände vom Weg abgekommen war.