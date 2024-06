Plus Mendig

Absolute Mehrheit erobert: CDU ist in Mendig der strahlende Sieger

i Viele Helfer packten in der Laacher-See-Halle mit an, um das Wahlergebnis zu ermitteln. Foto: Rico Rossival

Auf einen Nenner gebracht, lässt sich die Gefühlslage der Fraktionen im neuen Stadtrat Mendig wohl so ausdrücken: Die CDU sonnt sich im Allzeithoch, bei der SPD herrscht Katzenjammer, die Grünen fühlen sich erleichtert, weil sie mit einem blauen Auge davonkamen. Der Sieger der 2024er-Wahl hat ein solch starkes Ergebnis erreicht, dass selbst der bisherige Fraktionschef Joachim Plitzko von den Socken war. „Das hat bei uns alle Erwartungen übertroffen“, sagt er zur Tatsache, dass die CDU mit 57,4 Prozent die absolute Mehrheit errungen hat – mit einem satten Plus von 13 Prozent gegenüber 2019. In Sitzen ausgedrückt sind dies 13 Mandate (plus zwei). „Das freut uns, jetzt können wir durchregieren“, betont Plitzko mit einem Augenzwinkern.