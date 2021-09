In diesen Tagen verabschiedet sich Pastor Ralf Birkenheier in den Gottesdiensten in den Pfarrgemeinden von den Gläubigen, aber auch von den einzelnen Vereinen. Seine gesundheitlichen Probleme wollen kein Ende nehmen. „Unser Bischof Stephan Ackermann hat entschieden, dass ich ab dem 30. September pensioniert bin“, erklärt der beliebte Kirchenmann.