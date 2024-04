Mayen

Abluftanlage brennt in Mayener Firma: Sieben Menschen verletzt

i 35 Feuerwehrleute waren in Mayen im Einsatz, um den Brand einer Abluftanlage zu bekämpfen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Foto: David Ebener/picture alliance / dpa/

Bei einem Brand in einem Mayener Industriebetrieb sind am Donnerstag sieben Menschen leicht verletzt worden. Wie die Mayener Polizei berichtet, brannte in dem Betrieb offenbar die Abluftanlage.