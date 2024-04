Plus Polch Abiturfeier der IGS Maifeld: Absolventen stellen sie sich jetzt neuen Herausforderungen i Schick in Schale geworfen: die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten der IGS Maifeld. Foto: Michael Bertram Den zahlreichen Besuchern der Abiturfeier, zu der die Integrierte Gesamtschule (IGS) Maifeld kürzlich ins Forum der Stadt Polch einlud, hat sich eine grandiose, farbenfrohe Filmkulisse wie aus dem Holywoodfilm „Barbie“ geboten – Rosatöne mit viel Glitzer und schönen Lichteffekten. Lesezeit: 3 Minuten

Das schreibt die IGS Maifeld in einem Nachbericht: „Barbie und Ken haben in der besagten Fantasy-Komödie ihr ganzes bisheriges Leben in der scheinbar perfekten Welt von Barbie-Land verbracht. Als sie jedoch die Chance bekommen, in die reale Welt einzutauchen, machen sie dort Erfahrungen, die ihr Leben verändern. Wer mochte, konnte ...