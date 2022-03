Ein „kleines, aber deutliches Zeichen der Solidarität“ für die Ukraine forderten die Fraktionen von CDU, SPD, FWG und Grüne in der jüngsten Stadtratssitzung in Andernach. Während man sich, was die Solidaritätsbekundungen angeht, überwiegend einig war, fällt das Meinungsbild über die weiteren Schlüsse, die man als Kommune aus dem russischen Angriff auf die Ukraine ziehen könnte, offensichtlich differenzierter aus.