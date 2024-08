Plus Mendig

Abdullah Uwe Wagishauser: Amir der deutschen Ahmadiyya-Muslime – Ein Portrait

Von Martin Ingenhoven

i Abdullah Uwe Wagishauser. Amir der deutschen Ahmadiyya-Muslime. Foto: Rico Rossival

Uwe Wagishauser, Jahrgang 1950, zieht im Alter von zwei Jahren nach Bonn. Dort wächst er in einer Beamtenfamilie auf. Der kleine Uwe ist wie seine Eltern Christ. Seine Jugend beschreibt er in einem Interview am Rande des Jahrestreffens der Ahmadiyya Muslime in Mendig als typisch für seine Generation. „Wir wollten und mussten gegen die Alten rebellieren, gegen die Altnazis, gegen eine aus unserer Sicht gescheiterte Entnazifizierung, einen ehemaligen NSKK-Mann als Bundeskanzler.“