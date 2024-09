Ab kommender Woche: Sperrung zwischen A 48 und Mayen

Anzeige

Die B 262 wird am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. September, in Fahrtrichtung Mayen ab dem Kreisel (Abfahrt A 48) jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr voll gesperrt. Grund sind Schutzplankenreparatur-, Mäh- und Reinigungsarbeiten, teilt die Straßenmeisterei Mayen des LBM Cochem-Koblenz mit. Der Verkehr in Richtung Mayen und A 48 (Fahrtrichtung Trier) wird über die L 52 und K 25 Alzheim umgeleitet.

Umleitungsstrecke ausgeschildert

Der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz kann weiterhin über den Kreisverkehrsplatz auf die A 48 auffahren. Der Verkehr aus Richtung Mayen zur A 48 und Industriepark Osteifel ist nicht beeinträchtigt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Die Verkehrsführung kann dem Mobilitätsatlas unter verkehr.rlp.de entnommen werden. Die Straßenmeisterei Mayen bittet um Verständnis. red