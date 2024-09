A 48: Drei Autos kollidieren am Kreuz Mayen – Verkehr staut sich wegen Vollsperrung

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 48 am Kreuz Mayen am Mittwoch, 11. September, gegen 10.20 Uhr sind zwei Menschen verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Fahrzeug aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern, was zu der Kollision mit den anderen beiden Fahrzeugen führte. Insgesamt waren fünf Personen in den Unfall verwickelt, zwei von ihnen erlitten Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die A 48 musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden, was zu einem erheblichen Rückstau von mehreren Kilometern führte. Die Polizei leitete den Verkehr um und war im Einsatz gemeinsam mit der Feuerwehr, um die Unfallstelle schnellstmöglich zu räumen.