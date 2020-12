Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 14:49 Uhr

Ochtendung

A 48 bei Ochtendung: Schaf auf Abwegen beschäftigt die Autobahnpolizei

Ein freilaufendes Schaf wurde am Samstag gegen 14.10 Uhr über Notruf an der Anschlussstelle Ochtendung der A48 gemeldet. Einer Streife der Polizeiautobahnstation Mendig gelang es mit Unterstützung von mutigen Verkehrsteilnehmern, das Schaf in ein eingefriedetes Gelände zu treiben und es dort bis zum Eintreffen eines Schäfers bei Laune zu halten.