A 48 bei Mayen: Fahrzeug gerät in Brand, Autobahn Richtung Koblenz gesperrt

Ein schwerer Brand auf der Autobahn zwischen Mayen und Polch führt am Mittwochmorgen zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Feuer auf der A 48 beschäftigt am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte und führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach Polizeiinformationen ist ein Auto auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Mayen und Polch in Fahrtrichtung Koblenz in Brand geraten.

Feuerwehr im Einsatz

Die Fahrbahn Richtung Koblenz ist deswegen voll gesperrt worden. Die Feuerwehr ist vor Ort für die Löscharbeiten. Verletzt wurde dem ersten Vernehmen nach niemand.