Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 11:28 Uhr

Mendig

91-jährige Frau wird bei Sturz schwer verletzt: Autofahrer fährt davon

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag eine 91-jährige Fußgängerin in der Bahnstraße in Mendig zugezogen.