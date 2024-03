8-jähriges Kind angefahren: B49 stundenlang gesperrt

In Höhe der Einmündung Kondertal ist am Sonntagabend ein 8-jähriges Kind von einer Autofahrerin angefahren worden. Das Kind war um kurz nach halb sieben aus einem Bus ausgestiegen und wollte hinter diesem die B49 überqueren. Die Fahrerin, die aus Dieblich in Richtung Koblenz unterwegs war, erwischte das Kind. Es wurde durch den Aufprall schwer verletzt, Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Beide Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus. Die B49 war in der Folge fast drei Stunden voll gesperrt.