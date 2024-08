Plus Ochtendung

75 Jahre Jasto in Ochtendung: Herr Stockschläders Gespür für Stein

i Ralf und Sabine Stockschläder Foto: Birgit Pielen

Alles beginnt mit einer Naturkatastrophe. Als vor 13.000 Jahren in der Eifel der Vulkan ausbricht, an den heute der Laacher See erinnert, spuckt er tagelang gasreiche Lava aus. Daraus entsteht das Gold der Eifel, bekannt unter Namen wie Bims, Basalt oder Tuff. Tausende Jahre später beginnt der Mensch, diese Rohstoffe zu nutzen. Und hier kommt dann irgendwann auch Jakob Stockschläder ins Spiel, ein pfiffiger junger Mann aus Ochtendung.