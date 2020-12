Mayen

Der Umzug der Mayener Tourist-Information vom Alten Rathaus ins Theodore-Dreiser-Haus am Obertor beginnt an diesem Montag, 2. November. Das hat die Stadt Mayen mitgeteilt. In den vergangenen Monaten ist das Theodore-Dreiser-Haus, wo bereits die Stadtbücherei untergebracht ist, für den Einzug der Tourist-Info umfangreich umgebaut worden.