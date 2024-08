Plus Mayen

715 Quadratmeter Verkaufsfläche entstehen in Mayen: Neue DM-Filiale wird im Dezember eröffnet

Von Elvira Bell

i Mit der DM-Filiale siedelt sich in der Polcher Straße zwischen Aldi und Lidl ein weiterer Anbieter an. Die Parkplätze vor dem neuen Drogeriemarkt sind schon fast fertiggestellt. Foto: Elvira Bell

Der Bau einer neuen Filiale der Drogeriemarktkette DM in der Polcher Straße in Mayen, gleich neben Aldi, schreitet voran. Entstehen sollen eine 715 Quadratmeter große Verkaufsfläche und 100 Quadratmeter Lagerfläche. „Die Übergabe wird so etwa zehn bis zwölf Wochen vor der geplanten Eröffnung am Nikolaustag, 6. Dezember, erfolgen“, berichtet Markus Otto, der zuständige DM-Gebietsverantwortliche.