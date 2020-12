70.000 Besucher erwartet: Geysirausstellung soll 2021 wieder öffnen

Andernach

Der Andernacher Geysir steht vor derselben Herausforderung, vor der viele touristische Attraktionen in der Region momentan stehen: Es ist derzeit keineswegs absehbar, mit welchen Betriebseinschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie in der kommenden Saison zu rechnen ist, dennoch muss die Einrichtung zu Jahresende einen Wirtschaftsplan für das kommende Jahr vorlegen, in dem erwartete Aufwendungen und Erträge möglichst präzise geschätzt sind. Die Geysir-Geschäftsführung legte dem Stadtrat nun einen Wirtschaftsplan vor, der gleich zwei Szenarien in den Blick nimmt: einen Betrieb des Geysirs wie in der jüngsten Saison als Zweiklang aus Schifffahrt und Geysirbesuch sowie einen Betrieb, der den Besuch des Museums im Geysirzentrum mit umfasst.