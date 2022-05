In diesem Herbst nähert sich für die ehemalige Stiftskirche in Münstermaifeld der 700. Jahrestag ihrer Weihe. Noch heute erinnert die Inschrift über dem Nordportal an den Moment, als der damalige Trierer Kur- und Erzbischof Balduin von Luxemburg dem heutigen Kirchenbau am 1. September seinen Segen gab.