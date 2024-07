Plus Polch

70 Jahre und kein bisschen leise: Musikverein Polch probt für Weltpremiere

i Die Freude ist groß: Das Jubiläumskonzert im November wird ein ganz besonderes Ereignis werden. Foto: Birgit Pielen

Wenn der Musikverein Polch auftritt, dann darf man Großes erwarten. Und das liegt nicht nur an der stattlichen Anzahl von 50 Aktiven im Orchester, sondern vor allem an der Qualität ihrer Musik. In diesem Jahr wird der Verein 70 Jahre alt, am 2. November ist das große Jubiläumskonzert im Polcher Forum. Dann gibt es eine Weltpremiere.