Auch wenn man in Monreal in diesem Jahr wieder auf den urigen zweitägigen Weihnachtsmarkt im historischen Ortskern verzichten muss, verwandeln sich die engen Gassen wieder in ein Weihnachtskrippendorf. Bereits zum dritten Mal ist dank des Engagements des Monrealer Verkehrs- und Verschönerungsvereins die Geschichte von der Geburt Jesu, die die Menschen bis heute fasziniert, in das Geschehen des Ortes eingeflochten. Sie kann erlebt und erwandert werden.