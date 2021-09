Rund 500 Oldtimer haben am Sonntag auf dem Parkplatz des Andernacher Hagebaumarkts in Reih und Glied gestanden – und zogen etwa 2000 Besucher in ihren Bann. Die Oldtimer-Freunde Andernach und Umgebung hatten zu einer Benefiz-Sternfahrt eingeladen, und alle Einnahmen sollen Flutopfern zugutekommen. Oldtimerbesitzer vom gesamten Mittelrheingebiet nahmen an der Fahrt teil und machten Stopp in Andernach.