Kreis MYK

Blickt man auf die Entwicklung der Einwohnerzahl, dann hat der Kreis Mayen-Koblenz in den 50 Jahren seines Bestehens eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Immer mehr Menschen wollen im Kreis MYK leben. War der neu gegründete Kreis im Jahr 1970 laut Statistischem Landesamt die Heimat für knapp 187.000 Bürger, so leben heute mehr als 214.000 Menschen im MYK-Land. Der Kreis MYK ist der bevölkerungsstärkste Landkreis in ganz Rheinland-Pfalz.