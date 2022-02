Dass die Nachfrage nach Kitaplätzen in Kruft rasant steigen wird, war zu erwarten. Schließlich fanden zahlreiche junge Familien in den vergangenen Monaten und Jahren im Neubaugebiet Kruft-Süd ein neues Zuhause. So schnell wie der Bedarf derzeit steigt, lässt sich der geplante Kitaneubau in der Pellenzgemeinde allerdings nicht realisieren. Deswegen plant man derzeit mit einer provisorischen Containerlösung.