400 Zuschauer sind begeistert: Historischer Kurzfilm „Maifeld“ feiert Premiere

i Das Publikum in der Stadthalle Münstermaifeld verlebte einen kurzweiligen Abend bei der Premiere des Films "Maifeld". Foto: Nele Johann

Mehr als 400 Menschen aus Maifeld und Umgebung hatten sich in Schale geworfen, um in der Stadthalle Münstermaifeld über den roten Teppich zu schreiten. Sie besuchten die Premiere von „Maifeld,“ einem historischen Kurzfilm von Regisseurin Nele Johann, der im Münstermaifeld der 1950er-Jahre spielt und der zuvor in Kanada seine Weltpremiere gefeiert hatte.