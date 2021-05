An der Talstraße in Betzing soll ein Neubaugebiet entstehen. Den entsprechenden Bebauungsplan hatte der Mayener Stadtrat bereits im Dezember 2019 aufgestellt. Jetzt hat sich das Gremium erneut mit dem Vorhaben befasst. In der jüngsten Sitzung beschlossen die Ratsleute, dass die Stadtverwaltung mit einem Interessenten, der das Baugebiet realisieren möchte, einen städtebaulichen Vertrag und einen Treuhändervertrag abschließen soll.