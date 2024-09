Plus Mayen 37 Sängerinnen und Sänger ausgebootet: Disharmonien liegen über Burgfestspiel-Chor Von Thomas Brost i Nach 22 Monaten ist der bisherige Burgfestspiel-Chor Geschichte: Er darf auch nicht mehr unter diesem Namen bis zum Ende des Jahres auftreten. Gut möglich, dass es 2025 eine Neuauflage geben wird, unter ganz anderen Vorzeichen. Foto: Thomas Brost Ein Vorzeigeprojekt aus eigenem Antrieb und ohne große finanzielle Last ist er, der Chor der Burgfestspiele Mayen. 37 Sängerinnen und Sänger, die zumeist über Erfahrung aus anderen Chören verfügen, haben sich diesem Amateurensemble angeschlossen. Doch jetzt stehen die Sänger vor dem Aus – ohne dass diese davon gewusst haben. Lesezeit: 3 Minuten

„Der Chor ist de facto ausgelöst“, sagt dessen Chorleiter Andreas Barth – der zudem am Ende des Jahres die Mayener Burgfestspiele verlassen muss. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Wie ist der Stand der Dinge beim Burgfestspielchor? Im Kulturausschuss ploppte das Thema auf. Michael Tutas (SPD) fragte, was in der Stadt schon längst ...