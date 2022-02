Die Gemeinde Thür will weiter wachsen – und in nicht allzu ferner Zukunft mehr als 1500 Einwohner haben. Jetzt hat der Thürer Gemeinderat einen weiteren Schritt mit der Erschließung des Neubaugebietes „Zum Wingert II“ am nordöstlichen Rand der Wohnbebauung getan. 24 Grundstücke können dort, in unmittelbarerer Nachbarschaft zur Bahnlinie, entstehen. Im Haushalt 2022 sind dafür 2,8 Millionen Euro vorgesehen – der größte Ausgabenposten im neuen Etat.