Mendig

Rund um den Dreikönigstag ziehen normalerweise die Sternsinger in farbenprächtigen Gewändern, mit Krone und Stern von Haus zu Haus, um den Segen zu bringen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Auch Maximilian Westermann beteiligte sich im vergangenen Jahr an der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder im Rahmen des Dreikönigssingens im unteren Stadtteil von Mendig.