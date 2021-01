Andernach/Mayen

X Æ A-XII. diesen Namen gab Elon Musk, Chef der Unternehmen Tesla und SpaceX, seinem Sohn. Während er für die richtige Aussprache („X-Ash-A-Twelve“) eine Anleitung mitliefern muss, blieben die Eltern in Andernach und Mayen im Jahr 2020 eher bei klassischeren Namen. Insgesamt wurden in Andernach im vergangenen Jahr 862 Geburten registriert, 132 mehr als noch 2019. Auch in Mayen kamen 2020 mehr Babys als im Vorjahr zur Welt: 805 Geburten wurden registriert, das sind 70 mehr als 2019.