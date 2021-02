Geld stinkt nicht, lautet eine bekannte Redewendung. Aber gilt das auch für Geld von der AfD? Diese Frage muss am Mittwoch der Mayener Haupt- und Finanzausschuss beantworten. Dort geht es um eine Spende des AfD-Kreisverbands in Höhe von 2000 Euro für die Sanierung eines Spielplatzes in Alzheim. Die Ausschussmitglieder entscheiden darüber, ob die Stadt das Geld annehmen soll oder nicht.