Der am 9. Januar 1821 gegründete Cäcilienchor Mayen hat am Sonntag anlässlich seines 200-jährigen Bestehens in einer von Pfarrer Jörg Schuh in der Pfarrkirche St. Clemens zelebrierten Festmesse unter der Leitung von Kantor Thomas Schnorr die „Messa piccola“ von Christian Matthias Heiß zu Gehör gebracht.