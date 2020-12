Andernach

Eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Donnerstag, 1. Oktober, bei Bauarbeiten an der Stadionstraße im Bereich des Schützenplatzes an der Bahnlinie entdeckt. Die Bombe hat eine solche Sprengkraft, dass im Unglücksfall ein Trichter mit einem Durchmesser von etwa sieben und einer Tiefe von etwa vier Metern entstehen würde. Die Splitter flögen mehrere Hundert Meter weit.