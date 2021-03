105 Mitarbeiter betroffen: Das Unternehmen RHI Magnesita schließt sein Werk in Kruft

Die Pellenzgemeinde Kruft ist beides: Wohnort für inzwischen rund 4400 Menschen und Industriestandort. Bereits vor mehr als 100 Jahren siedelten sich im zuvor landwirtschaftlich geprägten Kruft mehrere Fabriken an, in denen Zement, Bimsbaustoffe und feuerfeste Produkte produziert wurden. Unter eines dieser Kapitel Pellenzer Industriegeschichte wird nun ein Schlussstrich gezogen: RHI Magnesita schließt seinen ortsbildprägenden Standort in der Alten Chaussee. Das bestätigte die Pressestelle des in Wien ansässigen Konzerns auf Anfrage der Rhein-Zeitung.