Plus Ochtendung

100 Jahre alt und bestens aufgestellt – Freiwillige Feuerwehr Ochtendung feiert zwei Tage

Von Heinz Israel

i Zu den Höhepunkten der Festes gehörten eine Fettexplosion. Foto: Heinz Israel

Zwei Tage lang hat die Gemeinde Ochtendung in und rund um die Kulturhalle das 100-jährige Bestehen ihrer freiwilligen Feuerwehr gefeiert, die im Frühjahr des Jahres 1924 im Saal des Gasthauses Gries in der Hauptstraße gegründet wurde. 56 Menschen erklärten sich damals bereit, als Feuerwehrleute ihren Mitmenschen in Not und Gefahr beizustehen – getreu dem Wahlspruch „Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr“.