Weltweihnachten in der Manege – Koblenz leuchtet!

Vom 12. bis 31. Dezember 2025 wird der Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel erneut zur festlichen Bühne internationaler Spitzenartistik. Der 4. Koblenzer Weihnachtscircus bringt Humor, Herz, Eleganz und eine weihnachtliche Magie eines echten Circus. Das ist ein Erlebnis, das Menschen aller Generationen verbindet.

Koblenz bekommt damit genau das, was perfekt zur Stadt passt: ein winterliches Highlight, das wärmt, verzaubert und zusammenbringt. Im beheizten Zeltpalast erwartet die Besucher ein hochkarätiges Programm aus mehreren Kontinenten – vom eleganten Ballett, über spektakulärste Luft- und Handstandakrobatik, bis hin zu tierischer Herzenswärme und clownesker Weltpoesie.

Kurz um: Ein Weihnachtscircus, der überrascht, berührt und zeigt, wie schön gemeinsame Zeit sein kann.

Das ideale Geschenk – ohne Umtauschstress, aber mit Gänsehautgarantie. Tickets ab 15 € unter:

Koblenzer Weihnachtscircus