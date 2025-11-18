Man kann vieles im Circus ersetzen – Sägespäne, wenn’s sein muss sogar das Popcorn. Aber Clowns? Keine Chance. Sie sind das schlagende Herz der Manege, die poetischen Pausen zwischen den Adrenalinstößen, die menschliche Erinnerung daran, dass Perfektion ohne ein wenig Scheitern einfach zu langweilig wäre.

Im 4. Koblenzer Weihnachtscircus, der ab dem 12. Dezember im Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel die Lichter anknipst, versteht man das sehr genau. Denn während Artisten wie Antonín Navrátil über den Köpfen der Zuschauer schweben und das Zirkusballett Group de Mirage die Eleganz neu definiert, sind es die Clowns, die uns wieder auf den Boden holen – sanft, liebevoll, manchmal mit der emotionalen Feinmotorik eines übermotivierten Schneemanns, aber stets mit Absicht.

Sie bewahren ihre Schwächen wie eine Auszeichnung – nicht aus Eitelkeit, sondern weil sie wissen, dass darin ihre Stärke liegt. Ein Clown lebt nicht vom Lachen, sondern fürs Lachen. Er ist Seelentröster, Pausenfüller, Philosoph mit roter Nase. Einer, der die Menschen in Koblenz daran erinnert, dass Weihnachten im Herzen anfängt – und dass man dafür manchmal einfach über sich selbst lachen muss.

Ohne Clowns wäre ein Circus nur eine Abfolge spektakulärer Nummern. Mit ihnen wird er ein Erlebnis, das Familien zusammenbringt, Generationen verbindet und jene besondere Wärme erzeugt, die selbst am Rhein im Dezember spürbar ist.

Und genau deshalb gehört ihr Lachen – und unser Lachen über sie – zum Weihnachtscircus wie das Leuchten der Manege. Wir freuen uns auf das Clownstrio zweier Welten. Correggio & die Weltenwandler.

ab dem 12.12.2025 im Zeltpalast am Wallersheimer Kreisel.

