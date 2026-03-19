Wahl-Group bringt Mazda nach Koblenz: Erfolgsmarke expandiert am Standort.

Koblenz. Die Mobilitätslandschaft in Koblenz gewinnt an Vielfalt: Das Autohaus Horst Wahl GmbH & Co. KG rollt den roten Teppich für eine der dynamischsten Marken im Portfolio aus. Nachdem Mazda bereits seit 2024 ein fester und erfolgreicher Bestandteil der Wahl-Group ist, erfolgt nun der nächste logische Schritt: Die Einführung der japanischen Traditionsmarke am Standort Koblenz.

Bewährte Partnerschaft, neuer Standort

Seit dem Markteintritt im Jahr 2024 hat sich Mazda innerhalb der Wahl-Group an den Standorten Mainz, Wiesbaden und Marburg bereits bestens bewährt. Jetzt profitiert auch die Region Koblenz von dieser strategischen Entscheidung. Mit Koblenz als viertem Mazda-Vertriebsstützpunkt festigt die Gruppe, die mit über 128 Jahren Erfahrung zu den 20 größten Autohändlern Deutschlands zählt, ihre regionale Präsenz. „Mazda hat sich seit 2024 als idealer Baustein für unsere Kunden erwiesen. Es war an der Zeit, diese Kompetenz auch nach Koblenz zu bringen“, heißt es aus der Unternehmensführung.

Qualität, die Vertrauen schafft: 6 Jahre Sicherheit inklusive

Mazda genießt unter Kennern einen exzellenten Ruf für Zuverlässigkeit und innovatives Design. Ein besonderes Argument für Kunden in Koblenz: Die Marke unterstreicht ihr Qualitätsversprechen mit einer serienmäßigen 6-Jahres-Garantie. Das Angebot vor Ort deckt alle Bedürfnisse ab – vom effizienten Mazda2 Hybrid für die Stadt über den ikonischen Roadster MX-5 bis hin zum neuen Flaggschiff-SUV, dem Mazda CX-80.

Filialleiter Mirko Hartmann sieht im Neuzugang eine enorme Bereicherung für die Kunden vor Ort:

„Wir haben die Erfolgsgeschichte von Mazda in der Wahl-Group seit 2024 mitverfolgt und sind stolz darauf, diese Marke nun endlich auch in Koblenz präsentieren zu können. Mazda ergänzt unser bestehendes Angebot perfekt durch technische Innovation und erstklassige Verarbeitung.“

Servicekompetenz in der Andernacher Straße

Neben dem Fahrzeugverkauf bietet das Autohaus Wahl in Koblenz das komplette Spektrum an erstklassigen Serviceleistungen. Ein engagiertes Expertenteam steht bereit, um von maßgeschneiderten Finanzierungslösungen bis hin zu umfassenden Werkstatt-Services die gewohnte Wahl-Qualität sicherzustellen – nun auch für alle Mazda-Fahrer der Region.

Kontakt & Probefahrt: Interessierte sind herzlich eingeladen, die Modellpalette in der Andernacher Straße 232 zu entdecken. Testfahrten können ab sofort telefonisch unter +49 261 808 000 oder per E-Mail an MAZDA.koblenz@wahl-group.de vereinbart werden.

Über die Wahl-Group

Die Wahl-Group ist ein führender Mobilitätsdienstleister mit 16 Marken an 29 Standorten in NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz. Mit über 1.000 Mitarbeitern und einer 128-jährigen Tradition verbindet das Familienunternehmen regionale Wurzeln mit der Innovationskraft eines modernen Branchenführers. Der Stammsitz befindet sich in Siegen.