Tag der Architektur in Rheinland-Pfalz

Roomtour einmal anders: Live vor Ort mit den Architekturbüros, die hinter den Planungen stehen. Am Wochenende 27. und 28. Juni lädt der Tag der Architektur ein, topaktuelle Architektur zu entdecken. Ob Scheunenumbau, Wohnhaus, Kita, Büro oder Universitätsgebäude, das ganze Spektrum der Bauaufgaben wird gezeigt. Die Architektinnen und Architekten erläutern mit ihren engagierten Hausbesitzerinnen und –besitzern, wie sie zusammen geplant und gebaut haben und führen durch die beispielhaften, von einer Fachjury ausgewählten, gerade fertig gestellten Bauvorhaben. Besonders hilfreich ist dieses kostenfreie Angebot für alle, die selbst eine Maßnahme planen, ganz gleich ob Neubau, Sanierung, Umbau oder energetische Ertüchtigung. Also einfach vorbeikommen, unverbindlich und ohne Anmeldung: Mehr (er)leben!

i Neubau Infrastrukturzentrum, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Büro für Architektur Kristina Kreyer, Bad Neuenahr-Ahrweiler Foto: Dominik Ketz, Bad Neuenahr-Ahrweiler i Aufstockung in Holzbauweise, Koblenz, Architekten Naujack Rind Hof GmbH, Koblenz Foto: Jörg Hempel Fotografie, Aachen i Pier 56, Koblenz, Fries Architekten GmbH, Vallendar Foto: Thomas Jäckle, Vallendar i Multifunktionsgebäude Minigolfclub, Sinzig, schneiderarchitektur architekten + ingenieure, Koblenz, Foto: Architekturbüro i Neubau Grundschule Asterstein, Koblenz, TERNES architekten BDA, Koblenz Foto: Michael Jarmusch, Koblenz