Studieren an der WFI: Die Wirtschaft und Gesellschaft der Zukunft mitgestalten!

Klimawandel, KI, geopolitische Krisen – die drängendsten Fragen unserer Zeit sind auch wirtschaftliche Fragen. An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WFI) in Ingolstadt lernen Studierende, sie zu beantworten. Das Studienangebot der WFI der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) umfasst vielfältige Studienmöglichkeiten von Management über Finance und Marketing bis zur Wirtschaftspsychologie. Hier wird mit wissenschaftlicher Tiefe und Praxisnähe gelehrt, mit dem Fokus auf eine Wirtschaft, die Verantwortung übernimmt. Die WFI gehört mit der AACSB-Akkreditierung zu den weltweit besten Wirtschaftsfakultäten. Die KU wurde 2026 außerdem bereits zum vierten Mal von ihren Studierenden zur beliebtesten Universität Deutschlands im aktuellen Ranking des Online-Portals Studycheck gewählt. Wer sich selbst ein Bild von der WFI machen und die Masterstudiengänge der WFI kennenlernen will, hat bei den Master Digi Talks vom 8. bis 12. Juni 2026 die Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in die spezialisierten Masterstudiengänge an der KU zu erhalten.

i Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Die Wirtschaftswissenschaften zählen zu den beliebtesten Studiengängen. Auch weil den Absolventinnen und Absolventen nach dem Abschluss eine große Bandbreite an nationalen wie internationalen Berufswegen offenstehen. Eine Spezialisierung verbessert die Startbedingungen zusätzlich. An der KU führen nach dem Bachelor mit drei Masterstudiengängen verschiedene Wege in die Wirtschaft. Mit drei Zusatzstudien können sich Masterstudierende der WFI darüber hinaus noch zielgerichteter auf gesellschaftliche Veränderungen und berufliche Herausforderungen vorbereiten.

Die KU legt großen Wert auf Internationalität und unterstützt alle Studierenden dabei, einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland zu absolvieren. Noch internationaler wird es mit einem der Double Degree Studiengänge, die die KU gemeinsam mit ihren Partneruniversitäten anbietet. Sowohl im Bachelor- als auch im Master-Studium haben die Studierenden die Möglichkeit an zwei Standorten zu studieren und dabei zwei Abschlüsse zu erreichen. Beim Doppelbachelorstudiengang BWL und Global Management in Kooperation mit der Toulouse School of Management at UT Capitole verbringen die Studierenden die ersten drei Semester in Toulouse – anschließend wechseln sie an die KU.

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Neben den Wirtschaftswissenschaften sind Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen wichtige Themen der Zukunft. Der Bachelor- und Master-Studiengang Data Science am Standort Ingolstadt vermittelt die Grundlagen des maschinellen Lernens und anderer aktueller Verfahren zur Datenanalyse. Dabei werden Kenntnisse aus den Studienbereichen Mathematik, Statistik, Informatik und Data Science gelehrt. Dank der englischsprachigen Ausrichtung des Studiengangs und der internationalen Kontakte, die Studierende an der KU knüpfen können, sind sie fit für den internationalen Arbeitsmarkt!

Nachhaltigkeit fördern, Verantwortung übernehmen, die Gesellschaft gestalten: Die Studiengänge der KU Eichstätt-Ingolstadt können der Weg zur eigenen Traumzukunft sein. Einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, die die KU eröffnet, bietet die Universitäts-Homepage.