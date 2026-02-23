Stoffmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Remagen am 8. März

Am Sonntag, 8. März 2026, verwandelt sich die Innenstadt von Remagen wieder in ein Paradies für alle, die Stoffe lieben und kreative Ideen verwirklichen möchten. Von 11 bis 17 Uhr gastiert Dein Stoffmarkt auf den Parkplätzen Grabenstraße und Platz an der Alten Post und lädt zum ausgiebigen Stöbern, Vergleichen und Inspirieren ein. Dort, in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone, entsteht ein lebendiger Treffpunkt für Hobbynäherinnen, Designerinnen und alle, die handgemachte Mode und individuelle Wohnideen schätzen.

Besonders attraktiv ist der Termin, da zeitgleich der verkaufsoffene Sonntag in Remagen stattfindet. Damit verbindet sich der Besuch des Stoffmarktes ideal mit einem entspannten Einkaufsbummel durch die geöffneten Geschäfte der Innenstadt. Während in den Läden die neue Saison präsentiert wird, bieten die Marktstände eine beeindruckende Auswahl an aktuellen Stoffkollektionen, frischen Farben und vielseitigen Materialien für Frühjahr und Sommer.

Das Sortiment reicht von leichten Baumwollstoffen, Viskose und Leinen über Jersey und Sweat bis hin zu besonderen Qualitäten für festliche Mode oder ausgefallene Einzelstücke. Auch Liebhaber schöner Wohntextilien kommen auf ihre Kosten und finden Stoffe für Gardinen, Kissen oder kreative Dekorationsideen. Ergänzt wird das Angebot durch eine große Auswahl an Kurzwaren wie Borten, Reißverschlüssen, Knöpfen, Schnittmustern und weiterem praktischen Zubehör. Viele Händler stehen beratend zur Seite und geben wertvolle Tipps zu Materialwahl und Verarbeitung.

In den vergangenen Jahren hat sich der Stoffmarkt in Remagen als fester Termin im Veranstaltungskalender etabliert. Die Kombination aus Marktgeschehen, persönlicher Beratung und dem besonderen Ambiente der Stadt sorgt jedes Mal für eine angenehme Atmosphäre und macht den Besuch zu einem inspirierenden Erlebnis für die ganze Familie.

Alle Informationen zum Termin in Remagen finden Interessierte unter https://deinstoffmarkt.de/termine/stoffmarkt-remagen/

Deine Ideen. Deine Stoffe. Dein Stoffmarkt!