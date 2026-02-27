Stoffmarkt Mayen

Am Freitag, 20. März 2026, gastiert Dein Stoffmarkt in Mayen. Von 10 bis 17 Uhr verwandelt sich der Marktplatz in der Innenstadt in einen Treffpunkt für Nähbegeisterte, Kreative und alle, die hochwertige Stoffe schätzen.

Der Spezialmarkt bietet eine große Auswahl an Stoffen in unterschiedlichsten Qualitäten und Designs. Von klassischer Baumwolle über elastische Jersey und Sweatstoffe bis hin zu Leinen, Canvas und dekorativen Interieurstoffen reicht das Sortiment. Ob Mode, Accessoires, Kinderkleidung oder Wohnideen – für nahezu jedes Projekt finden Besucherinnen und Besucher passende Materialien.

i Expo Event Marketing GmbH

Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Sortiment an Schnittmustern, Kurzwaren und Nähzubehör. Knöpfe, Reißverschlüsse, Borten und Garne stehen ebenso zur Auswahl wie praktische Helfer für das nächste Nähvorhaben. Der persönliche Austausch mit den Händlern sowie die Möglichkeit, Stoffe vor dem Kauf zu fühlen und zu vergleichen, machen den besonderen Reiz der Veranstaltung aus.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zu allen Terminen und Standorten finden Interessierte unter www.deinstoffmarkt.de

Deine Ideen. Deine Stoffe. Dein Stoffmarkt!