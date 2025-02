Schloss Arenfels Open Air 2025 – 3 Tage, 3 Musikwelten!

Das Open Air auf Schloss Arenfels geht in die zweite Runde

Nach dem grandiosen Erfolg im letzten Jahr setzt Schloss Arenfels noch einen drauf! Vom 29. bis 31. Mai 2025 verwandelt sich Schloss Arenfels in Bad Hönningen erneut in die ultimative Open-Air-Bühne in historischem Ambiente.

2024 war ein voller Erfolg! Tausende Besucher feierten ausgelassen zu den Sounds der 90er & Rockmusik, als Acts wie Blümchen, Mr. President und Bellini das Schloss zum Beben brachten. Die Resonanz war überwältigend – daher wurde 2025 mit einem weiteren Tag draufgelegt.

Jetzt erwartet die Besucher drei Tage Festivalstimmung pur:

Donnerstag (29.05. – Vatertag): Kölsch Open Air

freut euch unter anderem auf Bands wie BRINGS und Miljö, die mit ihren Hits die Schlossmauern für einen Tag in die fünfte Jahreszeit katapultieren und das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute in Ekstase versetzen! Auch Knallblech werden mit ihren mitreißenden Rhythmen und energiegeladenen Bläsersätzen für eine unvergessliche Partystimmung sorgen! Zesamm und Gulaschkapell runden den Donnerstag ab.

Freitag (30.05.): Rock Open Air

Legendäre Tribute-Bands von Die Toten Hosen, Die Ärzte & Rammstein liefern pure Gänsehaut und sorgen mit ihren energiegeladenen Performances für einen unvergesslichen Tag.

Samstag (31.05.): 90er Open Air

Mit Oli P. als Headliner wird der Tag zum Nostalgie-Highlight! Doch damit nicht genug – auch Loona, Mr. President, Bellini und eine mitreißende Backstreet Boys Tribute Band lassen keine Wünsche offen und bringen das ultimative 90er-Feeling zurück! Hier wird gesungen, getanzt und gefeiert!

Drei Tage, ein unvergessliches Event, eine spektakuläre Kulisse! Genießt Festivalstimmung mitten im historischen Schloss-Ambiente mit bester Musik.

Tickets und weitere Informationen unter www.schloss-arenfels.com