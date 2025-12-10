Orange Days machen auf die vielen Formen von Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Seit dem 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, steht weltweit die Farbe Orange für Hoffnung und Solidarität. Unter dem Dach der UN-Kampagne „Orange the World“ wird noch bis heute am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, auf ein Thema aufmerksam gemacht, das Frauen und Mädchen in allen Lebensbereichen betrifft – unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Status.

Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Sie äußert sich in körperlichen, psychischen oder sexualisierten Übergriffen ebenso wie in sozialer Ausgrenzung, ökonomischer Abhängigkeit oder struktureller Benachteiligung. Auch im digitalen Raum erleben viele Frauen Belästigung, Bedrohung oder Kontrolle. Diese unterschiedlichen Formen haben eines gemeinsam: Sie schränken Selbstbestimmung, Teilhabe und Sicherheit ein.

Nach Schätzungen internationaler Organisationen erlebt weltweit etwa jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens physische oder sexualisierte Gewalt. Die Zahlen zeigen jedoch nur einen Ausschnitt der Realität, denn viele Betroffene suchen keine Hilfe oder erstatten keine Anzeige. Sichtbar wird so vor allem das Hellfeld – das Dunkelfeld bleibt groß.

Gewalt gegen Frauen ist Ausdruck gesellschaftlicher Strukturen. Ungleiche Machtverhältnisse, Abhängigkeiten und überkommene Rollenbilder schaffen ein Umfeld, in dem Übergriffe möglich werden. Entsprechend breit muss Prävention ansetzen: in Bildung, Gleichstellungspolitik, Arbeitswelt und digitaler Kommunikation.

Die Orange Days schaffen Bewusstsein für diese Zusammenhänge. In vielen Städten werden Informationsveranstaltungen, Diskussionen und symbolische Aktionen organisiert, um Solidarität zu zeigen und den Dialog zu fördern. Die Farbe Orange steht dabei für die Vision einer Welt, in der Frauen frei von Gewalt leben können – eine Aufgabe, die weit über den Aktionszeitraum hinausreicht.

Wer Unterstützung sucht, findet sie beim bundesweiten Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter 08000 116 016. Das Angebot ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar – auch mehrsprachig.

Hilfe & Unterstützung

Bundesweites Hilfetelefon

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

0800 - 116 016 (kostenfrei, anonym, rund um die Uhr)

Onlineberatung per Chat oder E-Mail: www.hilfetelefon.de

Beratungsstellen und Frauenhäuser

Interventionsstelle IST Mayen

02651 9869-139 — kostenlose, vertrauliche Beratung bei häuslicher Gewalt und Stalking; Hilfe beim Schutz und Planung von Ausstiegsmöglichkeiten.

Frauennotruf Koblenz

0261- 350000 — Fach- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt, auch bei Stalking oder Übergriffen.

Frauennotruf Trier

0651 – 49777 – Beratung und Unterstützung für Frazeb – Fachstelle zu sexualisierter Gewalt

Frauenhaus Mainz

Telefon: 06131 – 27 92 92 – Fachberatungsstelle bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen

Frauenhaus Speyer

Telefon: 02632 – 28835 (mit Beratungsstelle)

Eine vollständige Übersicht aller Frauenhäuser in Rheinland-Pfalz: www.frauenhauser-rheinlandpfalz.de

Bei akuter Gefahr

Polizei-Notruf: 110