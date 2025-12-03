Nur zwei Tage: Outlet im CUBE Store Neuwied

Bis zu 50 % auf Fahrräder und Bekleidung sparen
Auch wenn der Dezember bei den meisten Menschen keine Emotionen weckt, um ans Fahrradfahren zu denken – für den Kauf eines neuen Rades oder E-Bikes ist der letzte Monat nicht unattraktiv. Vor allem dann, wenn man bis zu 50 % sparen kann. Möglich macht es der CUBE Store Neuwied, der am Freitag, 5., und Samstag, 6. Dezember, zum Outlet in die Allensteiner Straße 21 einlädt.
Kurz vor Weihnachten hält das Team um Filialleiter Adrian Schuler spannende Angebote für interessierte Kunden aus Nah und Fern bereit. So gibt es auf E-Bike Auslaufmodelle des aktuellen Jahrgang 2025 vom Hersteller CUBE bis zu 40 % Rabatt. Bis zu 50 % sind es sogar auf 2025er Modelle ohne Motor. Wer sein neues Wunschrad gefunden hat, kann sich auch noch passend einkleiden: Auf Bekleidungsartikel von CUBE gibt es ebenfalls 50 % Rabatt (gilt nicht auf Neuware).
Der CUBE Store Neuwied ist am Freitag, 5. Dezember, von 9:30 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag, 6. Dezember, von 9 bis 15 Uhr. Kostenfreie Kundenparkplätze befinden sich vor der Filiale in der Allensteiner Straße 21 in 56566 Neuwied.