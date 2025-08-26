Klare Luft, bunte Wälder, ruhige Straßen. Für viele ist der Herbst die schönste Zeit, um das Radfahren noch einmal so richtig auszukosten. Vielleicht die letzte lange Tour des Jahres planen, nochmal neue Strecken entdecken oder einfach treiben lassen und die Natur genießen. Was auch immer dein persönliches Saisonfinale ist: Mit dem passenden CUBE Bike wird es zu einem Erlebnis, das bleibt.

Über 60 Standorte – Qualität & Service aus Leidenschaft

Seit der Gründung 1993 hat sich das allgäuerische Unternehmen Multicycle von einem kleinen Fachgeschäft zu einer großen Gemeinschaft in Deutschland und Österreich entwickelt. Der CUBE Spezialist steht für höchste Qualität sowohl im Service als auch in der Produktauswahl, führt das komplette CUBE Bike Sortiment, ergänzt durch passendes Zubehör und verfügt über einen hauseigenen Servicepunkt in jeder Filiale. Ihre Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, ihre ganz persönliche Freude am Radfahren zu entdecken und zu leben - Die gemeinsame Leidenschaft steht hierbei immer im Mittelpunkt. Die umfassenden Serviceangebote bei Multicycle ermöglichen eine stets individuelle, auf jeden Kunden perfekt abgestimmte Beratung, um allen das richtige Fahrerlebnis zu ermöglichen.

i Bike-Ausstellung im Fachgeschäft Multicycle Fahrrad-Handels GmbH & Co. KG

Ein Herbst voller Möglichkeiten

Ob du dein neues Lieblingsrad sofort in der Herbstsonne fahren willst oder dein Traumbike schon für die kommende Saison auswählst: Das Team des CUBE Store Neuwied in der Allensteiner Straße 21 ist deine Anlaufstelle, um dir das neue Rad zu gönnen, das zu deinen Vorstellungen passt. Die CUBE Experten begleiten dich von der ersten Beratung bis zur Abholung deines neuen Bikes. Unter der Woche ist das Team dienstags bis freitags von 9:30 bis 18 Uhr und samstags zwischen 9 und 15 Uhr für dich da.

i Große Auswahl an Fahrrädern im Showroom Multicycle Fahrrad-Handels GmbH & Co. KG

Leasing & Finanzierung – flexibel und einfach

Der Entschluss steht fest: Ein neues CUBE Bike muss her! Aber du möchtest die volle Summe nicht auf einmal zahlen? Das muss auch nicht sein! Mit unseren flexiblen Leasing- und Finanzierungsoptionen fährst du dein Wunschbike sofort und zahlst bequem in monatlichen Raten. Selbstständige können die Leasingraten als Betriebsausgaben absetzen und steuerliche Vorteile nutzen, während Arbeitnehmer mit Dienstrad Leasing ein hochwertiges Fahrrad oder E-Bike günstig und steuerlich gefördert erhalten. Mehr zum Thema Bike-Leasing bei Multicycle erfährst du hier.

i Fahrradhelme im Verkaufsraum Multicycle Fahrrad-Handels GmbH & Co. KG

CUBE Store Neuwied

Allensteiner Straße 21 56566 Neuwied

Verkauf: 0 26 31 462 30 80

Service: 0 26 31 462 30 81

